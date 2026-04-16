«Океаны испарятся, кора расплавится»: ученые смоделировали катастрофу, которая уничтожила бы плоскую планету за 37 минут

Современная наука не оставляет камня на камне от псевдонаучной гипотезы о плоской форме нашей планеты. Исследователи из Института геофизики и планетологии наглядно продемонстрировали, что законы гравитации и классической механики в буквальном смысле «раздавили» бы любой объект с массой Земли, попытайся он существовать в виде диска. Более того, по расчетам физиков, полный коллапс гипотетической плоской Земли и ее превращение в раскаленный шар заняли бы катастрофически короткий срок — всего 37 минут.

Ключевую роль в формировании небесных тел играет гравитация. Согласно фундаментальным законам механики, любой массивный объект стремится принять форму, при которой его потенциальная энергия будет минимальной. Для космического тела с массой порядка 6 на 10 в 24-й степени килограммов, каковой обладает наша планета, единственной энергетически выгодной и устойчивой формой является сферическая. В астрофизике существует четкое эмпирическое правило: когда масса объекта превышает отметку примерно в 10 в 21-й степени килограммов, сила гравитации становится настолько мощной, что начинает перемалывать внутреннюю структуру материи. Горные породы попросту не выдерживают такого колоссального давления, и тело неизбежно приходит в состояние гидростатического равновесия, обретая форму шара.

Чтобы наглядно опровергнуть теорию плоской Земли, ученые смоделировали гипотетический сценарий, представив, что каким-то чудом удалось создать диск радиусом около 6 371 километра и высотой порядка 3 000 километров. Судьба такого объекта была бы предрешена с первой же секунды. Гравитация мгновенно начала бы деформировать диск: ускорение свободного падения, направленное под углом к поверхности, вызвало бы мощнейшее боковое смещение всей материи к центру масс.

Уже через пять минут чудовищное внутреннее давление, многократно превышающее предел прочности гранита (200-300 мегапаскалей), привело бы к пластической деформации, разлому и плавлению коры. Диск потерял бы структурную целостность и начал стремительно «схлопываться» в шар. Спустя полчаса вещество с окраин начало бы падать к центру с невообразимыми скоростями в десятки километров в секунду, что вызвало бы выделение гигантского количества тепла и энергии.

В соответствии с теоремой вириала, переход от дисковой формы к сферической сопровождается колоссальным выбросом гравитационной энергии. Этого тепла с лихвой хватило бы на испарение всех океанов и превращение значительной части вещества планеты в раскаленную магму. На 37-й минуте процесс сферизации завершился бы окончательным коллапсом, полным расплавлением и частичным испарением материи. В итоге на месте гипотетической плоской Земли осталась бы лишь раскаленная силикатно-металлическая сфера, которой предстояло бы остывать долгие миллионы лет. Таким образом, для существования плоской Земли потребовалось бы полное переосмысление фундаментальных законов физики, что не имеет под собой никаких научных оснований.