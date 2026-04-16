Триколор на стометровой высоте: на строящейся гостинице в Кемерове зажгли гигантский флаг России

В областном центре Кузбасса на стометровой высоте засиял государственный символ. Флаг Российской Федерации разместился на вершине 18-этажной гостиницы, которая, как ожидается, станет самой высокой в Сибири, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, эффектная подсветка уже привлекла внимание местных жителей. По их словам, сияющий триколор хорошо различим из разных районов Кемерова. Особенно впечатляюще, как сообщают очевидцы, он выглядит в вечернее время, добавляя строящемуся объекту монументальности и значимости.

По данным издания, гостиница возводится как часть крупного культурного и музейно-театрального комплекса. В ближайшее время ее соединят с остальным ансамблем теплым переходом — это решение позволит создать единое пространство. По замыслу проектировщиков, объект станет не просто местом для временного проживания туристов, но и важной архитектурной вехой для всего региона.

В рамках благоустройства, согласно информации застройщика, на новой территории появятся специализированные пешеходные и велосипедные дорожки. Также будут оборудованы уютные площадки для отдыха и амфитеатр.

«Все это объединится парком Победы, который будет соединен с новой территорией пешеходным мостом, оснащенным архитектурной подсветкой», — говорится в статье Сибдепо.

