Паника в соцсетях: кадры с машинами экстренных служб взбудоражили Кемерово — итог неожиданный
«Сибдепо»: пожар в подвале дома в Центральном районе Кемерова оказался ложным
Фото: [REGIONS/Наталия Надточая]
В Центральном районе Кемерова в среду, 15 апреля, сложилась необычная обстановка, взбудоражившая местных жителей. Горожане снимали на камеры проносящуюся по улицам технику — в объективы попали автомобили скорой помощи и машины спасателей. Снятые кадры моментально разлетелись по городским пабликам и мессенджерам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Местные жители предполагали, что в городе произошло возгорание. Некоторые комментаторы даже указывали адрес, где, по их мнению, горел многоэтажный жилой дом.
«В Кемерове произошел пожар в подвале жилого дома на ул. 50 лет Октября, 14, в четвертом подъезде», — написано в местном телеграм-канале.
Корреспондент издания «Сибдепо» направил официальный запрос в пресс-службу Главного управления МЧС по Кемеровской области – Кузбассу. Спасатели оперативно предоставили комментарий.
«В 21:45 вчера выезжали, вызов ложный», — заявили специалисты пресс-службы.
Согласно полученным сведениям, тревога оказалась ложной. Представители ведомства сообщили, что пожара в подвале жилого здания, расположенного по адресу: улица 50 лет Октября, дом 14, зафиксировано не было. Вызов, поступивший диспетчерам, не подтвердился в ходе выезда специалистов.
