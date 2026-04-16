Паника в соцсетях: кадры с машинами экстренных служб взбудоражили Кемерово — итог неожиданный

В Центральном районе Кемерова в среду, 15 апреля, сложилась необычная обстановка, взбудоражившая местных жителей. Горожане снимали на камеры проносящуюся по улицам технику — в объективы попали автомобили скорой помощи и машины спасателей. Снятые кадры моментально разлетелись по городским пабликам и мессенджерам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Местные жители предполагали, что в городе произошло возгорание. Некоторые комментаторы даже указывали адрес, где, по их мнению, горел многоэтажный жилой дом.

«В Кемерове произошел пожар в подвале жилого дома на ул. 50 лет Октября, 14, в четвертом подъезде», — написано в местном телеграм-канале.

Корреспондент издания «Сибдепо» направил официальный запрос в пресс-службу Главного управления МЧС по Кемеровской области – Кузбассу. Спасатели оперативно предоставили комментарий.

«В 21:45 вчера выезжали, вызов ложный», — заявили специалисты пресс-службы.

Согласно полученным сведениям, тревога оказалась ложной. Представители ведомства сообщили, что пожара в подвале жилого здания, расположенного по адресу: улица 50 лет Октября, дом 14, зафиксировано не было. Вызов, поступивший диспетчерам, не подтвердился в ходе выезда специалистов.

