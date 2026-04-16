Атака БПЛА на Сочи, Анапу, Геленджик и Туапсе 16 апреля 2026: что известно

В ночь на 16 апреля 2026 года Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Под ударом оказались черноморские курорты Анапа, Туапсе, Геленджик, а также Сочи и Новороссийск. Силы противовоздушной обороны сбили часть дронов, однако в результате падения обломков есть серьезные разрушения и жертвы.

Что произошло

Около часа ночи по московскому времени в небе над Краснодарским краем была зафиксирована серия мощных взрывов. По сообщениям местных жителей, в разных частях побережья прозвучало около 10 взрывов. Очевидцы рассказывали о ярких вспышках в небе и характерном реве моторов, который сравнивали со звуком «мопедов» или «газонокосилок».

Наибольшее число взрывов было зафиксировано в районах Анапы, Туапсе и Геленджика. Позже появилась информация, что беспилотники также пытались атаковать Сочи — местные жители слышали от пяти до семи взрывов и видели вспышки со стороны Черного моря.

Жертвы и разрушения

Самые трагические последствия зафиксированы в Туапсе. В результате террористической атаки беспилотников на жилые дома погибли двое детей — пяти и 14 лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил эту информацию и выразил соболезнования семьям погибших: «Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям».

По предварительным данным, еще двое взрослых пострадали и находятся под наблюдением врачей. Обломки беспилотников повредили пять частных и один многоквартирный жилой дом в Туапсе. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для пострадавших жителей.

Многочисленные обломки также упали на территории предприятий в районе морского порта Туапсе. В сочинском поселке Лоо обломки дрона повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, пострадавших там нет.

Ограничения в аэропортах

В целях обеспечения безопасности полетов Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает рейсы с 8:30 до 20:00, а Краснодара — с 9:00 до 23:00 по московскому времени. Пассажирам, планирующим перелеты в эти города, рекомендуется уточнять статус рейсов в справочных службах аэропортов.

Контекст

Это уже не первая атака на регион за последние дни. Накануне, 15 апреля, силы ПВО в течение дня сбили 24 беспилотника над регионами России, в том числе над Краснодарским краем. А в ночь на 9 апреля в поселке Саук-Дере Крымского района Кубани в результате падения обломков сбитого дрона погиб мужчина.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 15 апреля над регионами России было уничтожено 85 украинских беспилотников. Дроны сбили над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Другие инциденты за сутки

Помимо атак на Краснодарский край, 16 апреля появилась информация об атаке беспилотников на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. По предварительным данным, в результате налета есть разрушения и пострадавшие. Официальных комментариев по этому инциденту пока не поступало.

Также сообщается об атаке дронов на Харьков, в результате которой возникли пожары и есть раненые.

Минобороны РФ и местные власти продолжают работу по ликвидации последствий атаки и оценке ущерба. Официальных комментариев от военного ведомства по поводу ночной атаки на Кубань пока не поступало.