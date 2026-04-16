Кучеров не смог выиграть «Арт Росс Трофи» в третий раз подряд: травма помешала догнать Макдэвида

«Тампа-Бэй Лайтнинг» завершили регулярный чемпионат НХЛ поражением от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:4. Лучший бомбардир команды Никита Кучеров не смог пополнить свой лицевой счет.

Российский нападающий завершил сезон со 130 (44+86) очками в 76 матчах и не смог догнать Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз», у которого 134 балла и матч в запасе. При этом канадец игр в регулярке не пропускал.

Кучеров в начале сезона отставал от Макдэвида и Нэтана Маккионнона из «Колорадо Эвеланш», однако с января выдал мощную серию, которая позволила догнать конкурентов и в какой-то момент даже выйти в лидеры. Форварда «Тампы» подвело повреждение, из-за которого он пропустил пару матчей в заключительной части чемпионата.

Никита Кучеров трижды в карьере уже выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру чемпионата), в том числе, в двух предыдущих сезонах. Из российских хоккеистов этот трофей завоевывали Евгений Малкин (дважды) и Александр Овечкин.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хотел бы продолжить карьеру в НХЛ, но окончательного решения на этот счет еще не принял.