Снег и гололед посреди апреля: очевидцы сообщили о гигантских пробках на кемеровских трассах

В четверг, 16 апреля, на территории всего Кузбасса выпал снег. Для тех, кто не привык следить за ежедневными прогнозами погоды, это стало полной неожиданностью. Внезапное ухудшение погодных условий внесло коррективы в жизнь автомобилистов: на некоторых трассах, по сообщениям пользователей социальных сетей, возникли серьезные сложности, сообщил VSE42.RU .

Очевидцы делятся кадрами и наблюдениями. По их словам, на отдельных участках дорог большегрузные фуры не могут преодолеть подъемы — колеса грузовиков буксуют на заснеженном покрытии, из-за чего машины вынуждены стоять по несколько часов в ожидании улучшения обстановки или помощи.

«Огромная пробка образовалась на трассе из Кемерова в Анжеро-Судженск, а также на мариинской трассе рядом с деревней Красная и Дмитриевкой», — сказал очевидец.

Корреспондент VSE42.Ru обратился за комментарием в ГИБДД Кузбасса. В ведомстве проинформировали, что на данный момент на загородных дорогах зарегистрировано 10 ДТП без пострадавших.

Для сравнения, в ГИБДД привели данные за предыдущие дни. В среду, за день до снегопада, было зафиксировано 38 аварий. А во вторник — 54. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, как отметил представитель ведомства, число ДТП в четверг не критичное.

«Как бы то ни было, автомобилистам нужно быть крайне осторожными, чтобы не попасть в статистику за четверг», — говорится в статье VSE42.Ru.

