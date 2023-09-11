Каратистка из городского округа Воскресенск - лучшая в России
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Юная жительница городского округа Воскресенск Ева Хлопотова стала победительницей Всероссийских соревнований по каратэ.
Команда воспитанников и тренеров Спортивной школы по единоборствам городского округа Воскресенск побывала в Санкт-Петербурге. В северной столице 9 и 10 сентября проходили Международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская осень», воскресенские спортсмены представили на турнире Московскую область.
По итогам двухдневного турнира воскресенка Ева Хлопотова оказалась среди лидеров, добившись впечатляющих результатов. Она успешно выступила на пяти поединках, и благодаря этому была отмечена золотой наградой.
Достижения маленькой землячки в городском округе Воскресенск уже оценили.
«Поздравляем юную каратистку и ее тренеров!» - отметили в администрации муниципалитета.