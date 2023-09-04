Карякин сыграл с юными шахматистами Щелкова

«Мы рады, что усадьба Гребнево на один день стала настоящей шахматной столицей. Большие интеллектуальные соревнования на открытом воздухе – что может быть лучше?! В следующем году в усадьбе Гребнево, - сказал бизнесмен и руководитель усадьбы Андрей Ковалев.