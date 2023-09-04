Карякин сыграл с юными шахматистами Щелкова
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]
Минувшее воскресенье стало самым запоминающимся у всех, кто приехал в усадьбе Гребнево в Щелково. Тут прошел финал Кубка губернатора Московской области и Кубка Сергея Карякина, а также супертурнир «Подмосковные Королевы» на призы Андрея Ковалева.
Стоит ли говорить. Что для молодых участников это было испытание на прочность, способности и талант. В финалах турниров сыграли болтше 700 шахматистов. На центральной площади Усадьбы также встретились участники Кубка губернатора по шахматам, прошедшие отбор в муниципальных этапах.
«Мы рады, что усадьба Гребнево на один день стала настоящей шахматной столицей. Большие интеллектуальные соревнования на открытом воздухе – что может быть лучше?! В следующем году в усадьбе Гребнево, - сказал бизнесмен и руководитель усадьбы Андрей Ковалев.
«Проект реставрации усадьбы - самый масштабный среди подобных в Московской области. Это дань нашей истории и возрождение спорта на щелковских землях. Россия всегда была сильна своими шахматистами. Так будет и впредь!», — отметил Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.