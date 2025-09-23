Карпин назвал самую конкурентную позицию в сборной России

10 октября сборная России сыграет с Ираном в Волгограде, 14 октября примет команду Боливии в Москве.

В интервью РФС Карпин указал, что самая высокая конкуренция в сборной на данный момент в центре полузащиты. В расширенный список попали динамовцы Даниил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин, Александр Черников и Никита Кривцов из «Краснодара», армейцы Матвей Кисляк и Иван Обляков, Дмитрий Баринов и Данил Пруцев из «Локомотива», ростовчанин Константин Кучаев. Также в список включен Наиль Умяров из «Спартака». Карпина критиковали эксперты из-за невызова хавбека красно-белых в сборную, который при Деяне Станковиче стал незаменимым игроком основы «Спартака».

Пресс-служба столичного клуба опубликовала статистику Умярова в РПЛ, пытаясь доказать несправедливость отсутствия хавбека в на сентябрьских сборах национальной команды.