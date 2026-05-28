Опрос показал, сколько россиян имеет подработку

Аналитики компании «Консоль» провели опрос среди более чем 1200 россиян старше 18 лет и выяснили, что 21% граждан совмещают работу по найму с дополнительными заработками. Результаты исследования опубликовало РИА Новости .

Согласно полученным данным, 8% респондентов одновременно работают в найме и имеют статус самозанятого, а еще 13% берут подработки в других компаниях. При этом только один формат занятости (исключительно работу по найму) сегодня имеют 37% опрошенных. Только самозанятостью занимаются 33% россиян. Еще 8% участников исследования признались, что работают фрилансерами без официального оформления.

Среди тех, кто совмещает несколько форматов, 46% сообщили, что занимаются дополнительной работой прямо в рабочее время на основной должности. 29% подрабатывают по выходным, 13% — в любое свободное время. Вечером после основной работы (с 19:00 до 23:00) дополнительно зарабатывают 8% опрошенных, а ночью — 4%.

HR-директор «Консоли» Галина Юрманова, комментируя итоги исследования, отметила, что совмещение нескольких источников дохода становится новой нормой для рынка труда. По ее словам, люди больше не воспринимают подработку как временную меру: для многих это способ быстрее расти в доходе, тестировать новые профессии или создавать финансовую подушку. Она также добавила, что особенно активно растет проектная и удаленная занятость, которую удобно совмещать с основной работой.

