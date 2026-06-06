Карпин подвел итоги разгрома сборной Буркина-Фасо

Команда Карпина доминировала в первом тайме, забив два мяча и удерживая соперника на его половине. Во второй половине сборная Буркина-Фасо играла в меньшинстве, однако россияне свое преимущество упустили. Они позволили сопернику создать ряд моментов и лишь на 73-й минуте довели счет до крупного.

«Второй тайм вообще не понравился — катастрофа. Всё было плохо. Ничего не получалось. Вообще ничего. Если честно, менять надо было не шестерых, а всех 11. Не думаю, что соперник за перерыв вдруг превратился в другую команду, которая начала спокойно выходить из-под прессинга и доходить до наших ворот. В первом тайме этого не было. Все просто: если выкладываться на 99, а не на все 120%, результат будет именно таким», — сказал Карпин.

На вопрос о том, как решить проблему мотивации главный тренер сборной коротко ответил: «Никак, разговорами или бить».

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 9 июня в Калининграде. Соперником будет команда Тринидада и Тобаго.