Карпин сделал выбор игроков на ноябрьские матчи сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный список национальной команды на ноябрьские матчи с Перу и Чили.

Всего в списке 39 футболистов, включая легионеров Матвея Сафонова (ПСЖ), Александра Головина («Монако»), Алексея Миранчука («Атланта») и Арсена Захаряна («Реал Сосьедад»). Наибольшее представительство у ЦСКА и «Локомотива», которые делегировали в сборную по семь человек.

Карпин объяснил, что сборной предстоят матчи с серьезными соперниками, поэтому в этот раз в команду пригласили проверенных бойцов.

«Для галочки в расширенный список никого не включали — каждый из игроков имеет возможность доказать свою необходимость для сборной в оставшихся до паузы матчах. Все будет зависеть от уровня их выступлений и функционального состояния», — пояснил Валерий Карпин

12 ноября сборная России примет в Санкт-Петербурге команду Перу, а 15 ноября сыграет с чилийцами в Сочи.

