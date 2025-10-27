В «Динамо» раскрыли планы по усилению команды в зимнее трансферное окно

По его словам, решение о трансферах будет приниматься после того, как вернутся в строй все травмированные игроки. В настоящее время в динамовском лазарете находятся Андрей Лунев, защитники Милан Майсторович и Бахтиер Зайнутдинов, полузащитники Луис Чавес, Антон Миранчук и Денис Макаров, нападающий Артур Гомес.

«Большая группа футболистов, которые сейчас травмированы, в том числе на длительной период, и еще не принимали участия в тренировочном процессе с новым тренерским штабом, вернутся. Это будет явное усиление! Мы рассчитываем усилиться теми футболистами, которые сейчас восстанавливаются», — сказал Пивоваров.

Накануне московское «Динамо» уступило «Зениту» со счетом 1:2. Бело-голубые занимают лишь девятое место в РПЛ, набрав 16 очков после 13 туров.