Карпину предложили трехлетний контракт с «Динамо»
«РБ Спорт»: «Динамо» предложило Карпину контракт на три года
Фото: [ФК «Ростов»]
Московское «Динамо» предлагает главному тренеру сборной России Валерию Карпину трехлетний контракт, сообщает «РБ Спорт».
Высока вероятность того, что специалист примет это предложение. Сообщалось, что Карпин уже начал собирать тренерский штаб для работы в клубе: он звонил испанским аналитикам и предлагал им работу в «Динамо».
Также стало известно, что ежегодная зарплата Карпина в столичном клубе составит €2–2,5 млн.
Московское «Динамо» завершило чемпионат РПЛ на пятом месте. За несколько туров до конца был уволен главный тренер Марцел Личка, в последних матчах командой руководил Ролан Гусев.
В заключительном туре бело-голубые уступили «Краснодару» (0:3), что позволило южанам впервые в истории стать чемпионами России.