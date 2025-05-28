Карпину предложили трехлетний контракт с «Динамо»

Высока вероятность того, что специалист примет это предложение. Сообщалось, что Карпин уже начал собирать тренерский штаб для работы в клубе: он звонил испанским аналитикам и предлагал им работу в «Динамо».

Также стало известно, что ежегодная зарплата Карпина в столичном клубе составит €2–2,5 млн.

Московское «Динамо» завершило чемпионат РПЛ на пятом месте. За несколько туров до конца был уволен главный тренер Марцел Личка, в последних матчах командой руководил Ролан Гусев.

В заключительном туре бело-голубые уступили «Краснодару» (0:3), что позволило южанам впервые в истории стать чемпионами России.