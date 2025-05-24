«Краснодар» — чемпион России: клуб Галицкого прервал шестилетнюю гегемонию «Зенита»

24 мая завершился чемпионат России по футболу. Впервые в истории лучшим в стране стал футбольный клуб «Краснодар».

Перед заключительным туром, все матчи которого начинались одновременно, «Краснодар» на одно очко опережал «Зенит».

Южане принимали московское «Динамо», петербуржцы — «Ахмат». «Зенит» в первом тайме дважды получил право на пенальти, оба удара реализовал Андрей Мостовой. Таким образом, петербуржцы в режиме онлайн вышли на первое место.

Однако уже на первой минуте второго тайма Джон Кордоба проткнул мяч в ворота «Динамо» с близкого расстояния и вернул «Краснодар» на первое место.

В Санкт-Петербурге Педро отличился с передачи Александра Соболева — 3:0. «Зенит» свое дело сделал, теперь судьба чемпионства решалась в Краснодаре. Клубу Сергея Галицкого повезло: Никита Кривцов забил с помощью рикошета. После второго гола стало ясно, что «Краснодар» не упустит чемпионство. В компенсированное время капитан команды Эдуард Сперцян с пенальти довел счет до 3:0.

«Краснодар» трижды становился бронзовым призером чемпионата России, в прошлом году впервые завоевал серебро, а теперь сделал еще один шаг вперед. «Быки» прервали победную серию «Зенита», который выигрывал РПЛ шесть лет подряд.