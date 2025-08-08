Кашира отметит День физкультурника ярким фестивалем

9 августа, в субботу, жителей и гостей Каширы ждет насыщенный спортивный фестиваль в городском парке, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.

Этот знаменательный день – повод отдать дань уважения не только профессиональным атлетам, но и всем, кто ведет активный образ жизни и увлечен спортом.

«Этот день объединяет людей, которые искренне любят спорт. Одни занимаются им профессионально, добиваются высоких результатов, становятся гордостью городского округа Кашира, другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя свой физический потенциал. Ждем всех в нашем любимом парке», — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

В программе фестиваля запланированы увлекательные соревнования по бадминтону в формате открытого турнира и познавательный мастер-класс по тхэквондо. Мероприятие реализуется в соответствии с областной программой «Лето в Подмосковье» и осуществляется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Возрастное ограничение: 0+.