Кашира в ожидании встречи с легендами российского футбола

Местные воспитанники спортивной школы получат наглядный урок мастерства. Ожидается, что в показательных тренировках и играх примут участие победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка Дмитрий Аленичев, неоднократные чемпионы России Андрей Тихонов, Егор Титов, Евгений Алдонин и другие звезды.

Венцом спортивного праздника традиционно станет гала-матч, в котором против именитых гостей выйдет любительская сборная Каширы. Руководить командой легенд будет знаменитый спартаковец, призер чемпионатов страны Валерий Гладилин. Комментатором выступит Олег Жолобов.

Напомним, проект «Выходи во двор» взял старт в прошлом году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Неизменными участниками встреч с юными спортсменами являются легендарные хоккеисты и футболисты.

Праздник в Кашире состоится 17 июня.