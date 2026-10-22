В Балашихе в ноябре откроют обновленное здание дошкольного отделения СОШ №6

В Балашихе завершился капитальный ремонт дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 6, расположенной в микрорайоне Саввино на ул.1 Мая, д.6, его откроют в ноябре 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте строителями ведутся пусконаладочные работы, сборка и расстановка мебели», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Площадь учреждения составляет более 1,2 тыс. кв. м, в нем заменили инженерные системы, установили новое сантехническое оборудование, провели фасадные и кровельные работы, устройство входной группы, ремонт всех внутренних помещений, модернизирован пищеблок. Детский сад укомплектован новой мебелью и современным оборудованием, также проведено благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.