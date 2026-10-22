34-летняя звезда «Папиных дочек» Мельникова показала редкие кадры с двухлетней дочерью

VOICE: 34-летняя Дарья Мельникова опубликовала милое фото с двухлетней дочерью

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

34-летняя актриса Дарья Мельникова, известная по роли в популярном сериале «Папины дочки», поделилась в социальных сетях редкими кадрами с младшей дочерью, пишет VOICE.

Девочке в июне исполнилось два года. На фото она запечатлена в кофточке с мультяшным принтом и зимнем комбинезоне. Мельникова рассказала, что дочь носит вещи из 90-х, которые сохранила ее свекровь.

«Мама моего мужа сохранила много детских вещей мужа и его брата. Теперь наша дочь носит модный шмот из 90-х хорошего качества», — отметила артистка.

Стоит отметить, что личная жизнь Мельниковой складывалась непросто. С 2013 года она была замужем за актером Артуром Смольяниновым*. В этом браке родились двое сыновей. Развод произошел в июне 2021 года, а осенью 2022 года бывший супруг покинул Россию.

Летом 2023 года Дарью впервые заметили с актером Романом Набатовым. В апреле 2024 года пара подтвердила роман, а 19 июня 2024 года Мельникова назвала Романа мужем и показала новорожденную дочь.

Ранее актриса Лиза Арзамасова показала редкое фото с мужем и детьми.

*в России признан иноагентом, включен в список террористов и экстремистов.

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