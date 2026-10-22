Насколько приматам свойственна брезгливость? Как макаки меняют отношение к еде, переболев опасным вирусом

Макаки, которые пережили вспышку опасного вируса в своей группе, позже стали заметно осторожнее с едой, которая выглядела загрязненной, пишет Talker News со ссылкой на исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего в журнале Royal Society Open Science. Авторы считают, что такая реакция может быть частью древней системы защиты от болезней, которая появилась задолго до человека.

Исследование провели в питомнике в Техасе, где несколько групп японских макак ранее столкнулись с опасным вирусом, вызывающим тяжелое поражение иммунитета. Одна группа вспышку не переживала, что позволило сравнить поведение животных.

В эксперименте 55 макакам предлагали еду либо на чистой поверхности, либо рядом с настоящими обезьяньими фекалиями, безопасно запечатанными под прозрачным слоем. Животные из групп, переживших эпидемию, брали такую еду лишь в 47% случаев, тогда как в другой группе — в 79%.

При этом осторожнее становились не только переболевшие животные, но и те, кто просто жил рядом с заболевшими сородичами. Это указывает на влияние общего опыта группы, а не самой инфекции.

Интересно, что вирус передавался не через пищу, а через укусы и царапины. Авторы считают, что макаки могли выработать более общее избегание потенциальных источников заражения, похожее на человеческое чувство отвращения.