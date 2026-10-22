Шатурский энерготехникум станет площадкой для подготовки специалистов нового формата в сфере теплоснабжения

На Российской энергетической неделе в Москве обсудили модернизацию теплоснабжения и подготовку кадров для отрасли. 16 октября на сессии «Сделано в России: создаем, внедряем, масштабируем» первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров представил региональные инициативы и подчеркнул необходимость готовить специалистов, которые понимают всю систему теплоснабжения — от источника до потребителя.

Он предложил включить в программы профильных учебных заведений курс по теплоснабжению городских округов. Программа уже разработана Шатурским энергетическим техникумом при содействии Минэнерго Московской области и МЭИ. В 2027 году курс войдет в учебную программу техникума, а в дальнейшем на его основе создадут отдельную специальность.



Этот опыт предложено масштабировать на другие вузы и колледжи. Инициативы планируют рассмотреть на ближайшем заседании научно-технического совета Минэнерго России, посвященном развитию российской инженерной школы.