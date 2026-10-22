Трусова выступит на двух этапах Гран-при — в США и Китае

Фигуристка Александра Трусова получила приглашение на этап Гран-при в США

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова (в замужестве Игнатова) выступит на двух этапах Гран-при ISU, что дает ей шанс отобраться в финал Гран-при. генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил ТАСС, что Трусову пригласили на этап в США, ранее она уже была заявлена на этап в Китае.

Этап «Скейт Америка» пройдет с 13 по 15 ноября в Эверетте, неделей ранее состоится «Кубок Китая» в Шэньчжэне. С этапа в США по разным причинам снялись американки Эмбер Гленн и Алиса Лю, а также представительница Израиля Мария Сенюк. Места американок на правах хозяев соревнований займут местные спортсменки, а вакансия от Сенюк перейдет к Трусовой.

Главной соперницей россиянки на турнире в США, вероятно, станет японка Ами Накаи. Также в Эверетте Трусова вновь встретится с давней подругой Софьей Самоделкиной, представляющей Казахстан.

Ранее стало известно, что Трусова исполнит роль Миледи в ледовом шоу «Возвращение мушкетеров».

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