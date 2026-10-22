В Подмосковье подали почти 1 тыс. заявок на оформление лицензии на пользование участками недр

С начала 2026 года на региональном портале подано порядка одной тысячи заявок на получение права и оформление лицензии на пользование участками недр, содержащими подземные воды, теперь ИИ проверяет доверенности в документах к заявлению на госуслугу. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Недра», получить ее могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ распознает и анализирует загружаемые доверенности. Если файл прикреплен неверно, заявителю отображается соответствующая подсказка, после чего он может сразу заменить документ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.