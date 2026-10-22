Новые дисциплины: в Котельниках открыли очередной сезон Школьной лиги

В Котельниках во вторник 20 октября дали старт новому сезону «Школьной лиги». Торжественное открытие состоялось в физкультурно‑оздоровительном комплексе микрорайона Белая Дача. В рамках первого тура муниципального этапа уже прошли матчи по баскетболу 3×3: в напряженной борьбе свои навыки продемонстрировали команды юношей и девочек из городских школ, заработав первые очки в сезоне.

Программа состязаний в этом году заметно расширилась: к привычным футзалу, баскетболу, волейболу и шахматам организаторы добавили настольный теннис и киберспорт. Теперь школьники могут проявить способности сразу в шести дисциплинах.



Соревнования по каждому направлению будут проводиться ежемесячно по круговой системе. Муниципальный этап продлится до февраля 2027 года. По итогам турнира выявят сильнейшие команды: коллективы, набравшие наибольшее количество очков в своих дисциплинах, получат право представлять город на региональном этапе, который запланирован на март 2027 года.