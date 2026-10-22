В Подмосковье молодежи показали фильм о бригаде добровольцев СВО «Святой Георгий»

В Балашихе, в МБУК «Культурно-досуговом центре „Заря“, прошел финальный в 2026 году кинопоказ проекта Министерства информации и молодежной политики Московской области „СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!“, который реализуется совместно с телеканалом RT.Док. Его посетили более 400 человек — студенты, волонтеры и активисты молодежных организаций Подмосковья.

«Уже пять лет мы показываем молодежи правильное, настоящее кино. В этом году гостями на каждом кинопоказе становились члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области — они вместе с молодежью смотрели фильмы, делились своими впечатлениями, эмоциями, воспоминаниями о своей службе. Всего показали пять фильмов: о героизме, силе, доблести. Фильмы в рамках проекта посмотрели более двух тысяч человек», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Молодежь посмотрела фильм «По доброй воле» режиссера Артема Сомова. По его словам, команда снимала этот фильм на протяжении двух недель, жила вместе с бойцами в пунктах временного размещения, спала с ними в подвалах. Задача была в том, чтобы показать все происходящее и смонтировать фильм так, чтоб было видно, из чего состоит их реальная работа.

Картина рассказывает о командире добровольческой бригады «Святой Георгий» Эдуарде Шарафиеве с позывным «Депутат». После показа состоялось общение с молодежью. Спикерами выступили ветеран боевых действий, участник СВО, гвардии лейтенант Данила Попов и ветеран боевых действий, участник СВО, лейтенант Рубен Налбандян. Они рассказали о своем боевом опыте, поговорили о важности волонтерской помощи военным. Молодые ребята задавали вопросы о том, как устроен быт на передовой, что помогает сохранять силу духа в сложных условиях и какую роль играет поддержка тыла. Дискуссия прошла в живом и открытом формате.

Кроме того, зрители могли ознакомиться с передвижной выставкой «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Экспозиция подготовлена Минюстом России при поддержке Российского исторического общества и Фонда «История Отечества».

Проект «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!» стартовал в 2022 году с показа фильма журналиста Андрея Медведева «Освобождение», посвященного героям специальной военной операции и жителям Донбасса. В 2023 году к спецпроекту присоединился телеканал RT.Док — в рамках этого сотрудничества подмосковной молодежи показывают фильмы Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.