Каширские любители футбола не дали «звездам» себя обыграть

Очередной матч летнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор» прошел в Кашире в минувшие выходные и стал третьим по счету. Со сборной городского округа на поле вышли легенды отечественного футбола.

Перед спортивным сражением двух команд глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Ханин поздравил спортсменов и болельщиков со спортивным праздником. Он напомнил, что Кашира сильна спортивными и, в частности, футбольными традициями. А приезд звезд футбола: Дмитрия Аленичева, Александра Ширков и других прославленных футболистов можно считать символом единения.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Кашира ]

Первые три мяча в ворота гостей забили каширяне. Звезды поняли, что соперника не стоит недооценивать, мобилизовались, и во втором тайме сначала сравняли счет, затем вырвались вперед. Но каширские спортсмены не дали себя победить, игра завершилась со счетом 5:5. А подарком всем болельщикам стала красивая игра.