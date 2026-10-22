31-летняя Лиза Арзамасова показала редкое селфи с мужем и детьми в лифте

На фото, сделанном в лифте, запечатлены сама Арзамасова, ее муж — 52-летний фигурист и тренер Илья Авербух — и двое их общих детей. Двухлетняя дочка сидела у мамы на плечах, а пятилетний сын взобрался на папу и опустил шапку на лицо, прикрыв один глаз.

«Мы», — кратко подписала снимок актриса.

Пост вызвал живой отклик у знаменитостей и поклонников. Фанаты не скупились на теплые слова: хвалили семью актрисы и желали ей счастья. Многие отметили, что Арзамасова и Авербух выглядят очень гармонично вместе с детьми.

Арзамасова и Авербух женаты с декабря 2020 года. У них растут двое общих детей: пятилетний сын и двухлетняя дочь. У Авербуха также есть старший сын Мартин от прошлого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Ранее актриса Лиза Арзамасова подогрела слухи о третьей беременности.