Казахстанский фигурист выиграл золото на Олимпиаде в Италии

Михаил Шайдоров вписал свое имя в историю казахстанского спорта, завоевав первую за три десятилетия золотую медаль на зимних Олимпийских играх.

Триумф 21-летнего фигуриста на соревнованиях в Италии в мужском одиночном катании прервал долгую череду ожиданий для республики.

Последний раз представитель Казахстана поднимался на высшую ступень олимпийского пьедестала еще в 1994 году. Тогда, на Играх в Лиллехамере, блестящую победу в лыжной гонке на 50 километров классическим стилем одержал Владимир Смирнов. Спустя 31 год эстафету золотых побед принял фигурист.

Интересно, что путь Шайдорова к успеху пролегает под руководством наставника, который сам знает цену олимпийскому золоту. Тренирует спортсмена известный российский специалист Алексей Урманов — чемпион Игр-1994. В активе Михаила также значится серебряная награда чемпионата мира 2025 года, что подтверждает закономерность его олимпийского успеха.

