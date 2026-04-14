Российские регионы усилились в закупке мусорных контейнеров

Первый квартал 2026 года завершился впечатляющими показателями по закупке контейнеров для сбора отходов: регионы приобрели 13 354 емкости, хотя планировался объем в 10 325 единиц. Такую статистику озвучили на совещании координационного центра правительства с участием экспертов РЭО.

Еще один успех — строительство контейнерных площадок: вместо намеченных 806 площадок уже появилось 1 102.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев подчеркнул, что создание удобной и современной инфраструктуры напрямую улучшает качество жизни людей. Именно поэтому этот вопрос находится под пристальным вниманием властей. На текущий момент регионы уже выполнили почти 8% годового плана по площадкам и более 20% по закупке контейнеров.

Пресс-служба РЭО заявила, что развитие контейнерной инфраструктуры — критически важная составляющая для успешного функционирования всей системы обращения с отходами. Особенно радует, что многие регионы не просто выполняют минимальные стандарты, а действуют с большим опережением графика, демонстрируя ответственный и профессиональный подход к решению проблемы.

Лидерами по закупке контейнеров и созданию площадок стали 16 регионов: Архангельская, Костромская, Московская, Оренбургская, Ярославская области, республики Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чечня, Чувашия, а также Краснодарский, Красноярский, Пермский края, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.