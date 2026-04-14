«Болезнь не повод для злорадства»: Влад Череватый поддержал Лерчек и раскритиковал ее хейтеров

Экстрасенс возмутился злорадством и язвительными комментариями в ее адрес. Череватый отметил, что болезнь не повод для такого количества хейта, независимо от отношения к человеку.

«Человек тяжело болен, а вместо сочувствия многие начинают злорадствовать, будто это какое-то "справедливое наказание". Но самое плачевное, когда люди пишут: "У тебя столько денег, заплатишь и вылечишься!" или вообще не верят в болезнь и считают это пиаром», — отметил чернокнижник.

При этом он подчеркнул, что онкология не лечится магией, эзотерикой или ритуалами. Он заявил, что каждый экстрасенс, обещающий вылечить рак, обманывает людей, отнимая у них время. Здоровьем, по его словам, занимаются исключительно врачи.

Череватый предсказал Лерчек судьбоносный промежуток жизни с середины мая до середины июня. Он пожелал ей сил на преодоление этого непростого времени.

Напомним, после четвертых родов Чекалина попала в онкологическую реанимацию, где ей диагностировали рак. У нее четвертая стадия рака желудка с метастазами в легких, ногах и позвоночнике. Также врачи обнаружили доброкачественное образование в мозге.

