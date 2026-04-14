В Московской области началось обучение в Школе студенческих путинных отрядов

В Московской области 11 апреля стартовала Школа студенческих путинных отрядов под названием «В глубине океана». Проект, поддержанный Министерством образования Московской области, стал ярким примером современной профориентации — он соединяет теорию с реальной практикой и прокладывает прямой путь от учебной скамьи к востребованной профессии.

К образовательному путешествию присоединились студенты из самых разных уголков Подмосковья: Мытищинского колледжа, Сергиево‑Посадского колледжа, подмосковного колледжа «Энергия», Щелковского и Электростальского колледжей, а также Авиационного техникума им. В.А. Казакова и ряда других учебных заведений. Молодые люди, полные энтузиазма и желания освоить новое дело, собрались вместе, чтобы начать путь в отрасли, где традиции рыболовства сочетаются с современными технологиями переработки.

На первом занятии студенты погрузились в тонкости нормативной базы — изучили ГОСТы и СанПиНы, разобрались в технических регламентах и освоили ключевые правила охраны труда и промышленной безопасности. Кроме того, ребятам подробно объяснили, как устроено трудоустройство в составе студенческих отрядов: это помогло им яснее представить свой будущий трудовой маршрут и понять специфику работы в реальных производственных условиях.

Образовательная программа Школы продумана до мелочей и охватывает самые разные аспекты отрасли. Будущие специалисты познакомятся с основами промысловой ихтиологии, узнают, как грамотно перерабатывать рыбное сырье, и научатся оценивать качество готовой продукции по строгим отраслевым стандартам. Особое внимание уделяется работе с современным технологическим оборудованием: студенты не только слушают лекции, но и активно тренируются на практических занятиях, где отрабатывают ключевые операции, имитирующие реальные задачи на производстве. Такой подход позволяет не просто усвоить теорию, а прочувствовать профессию изнутри и обрести уверенность в своих силах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о колледжах региона, вошедших в топ по трудоустройству выпускников.