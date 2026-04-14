День онкоскрининга пройдет в центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья 25 апреля

Фото: [Координационный центр онкомониторинга Московской области]

В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили жителям региона о важности прохождения онкологического скрининга. Провериться можно будет 25 апреля в 25 центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья.

«Сегодня медицина является мощным инструментом профилактики. Прививки от гепатита B и вируса папилломы человека защищают от рака печени и шейки матки соответственно. А реализованные в Московской области семь онкоскринингов при регулярном прохождении помогают выявить заболевание на ранней стадии», - отметила замминистра здравоохранения Подмосковья Ольга Отдельнова.

Пройти онкоскрининг 25 апреля можно будет с 09.00 до 14.00 в порядке живой очереди.

