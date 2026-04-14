Якутский регоператор обезопасил себя банковской гарантией

Компания «Профи», региональный оператор по обращению с отходами в Ленской зоне Якутии, получила банковскую гарантию. Об этом доложил координационный центр Правительства на специальном совещании с участием экспертов РЭО.

Данный инструмент значительно усиливает финансовую устойчивость оператора и повышает уверенность партнеров и контрагентов в его надежности. Банковская гарантия доказывает, что компания способна надежно выполнять обязательства перед государством и населением даже в неблагоприятных обстоятельствах.

Заместитель главы Минприроды Денис Буцаев назвал получение банковской гарантии серьезным шагом, который добавляет стабильности всей системе обращения с отходами в регионе.

Теперь, если возникнет чрезвычайная ситуация, регион сможет оперативно задействовать средства банковской гарантии для оперативного решения проблемы.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что подобные меры серьезно повышают надежность региональных операторов и создают хорошие предпосылки для долгосрочного развития отрасли. Банковская гарантия рассматривается не просто как финансовый инструмент, а как свидетельство зрелости и компетентности компании.