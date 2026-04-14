Новый выезд на Пятницкое шоссе: в Красногорске строят дорогу для разгрузки трафика

В Красногорске идет масштабное дорожное строительство: возводится новая трасса, которая соединит Путилковское и Пятницкое шоссе. Проект призван существенно облегчить транспортную ситуацию в районе — обеспечить дополнительный выезд для жилой застройки, упростить и ускорить выезд из микрорайонов, а также снизить нагрузку на уже существующие дороги. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Протяженность нового участка составит около 1,7 км. Дорога спроектирована как четырехполосная, с шириной проезжей части 15 м. Расчетная скорость движения по ней достигнет 80 км/ч — это позволит обеспечить высокую пропускную способность и комфортное передвижение для автомобилистов.

Важной частью проекта станет строительство моста через реку Журавка. Это не только обеспечит непрерывность маршрута, но и позволит сохранить экологический баланс прилегающей территории. Особое внимание уделено безопасности пешеходов: вдоль всей трассы проложат тротуары и оборудуют переходы, чтобы жители могли комфортно и безопасно передвигаться рядом с новой дорогой.

Строительство началось в марте 2024 года, а завершить его планируют в IV квартале 2026 года. На текущий момент строительная готовность объекта достигла 50%, о чем свидетельствуют результаты плановой проверки Главгосстройнадзора Московской области, осуществляющего надзор за ходом работ.

