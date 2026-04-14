Ногинская прокуратура контролирует расследование аварии с рейсовым автобусом в Богородском округе

Серьезное дорожно‐транспортное происшествие произошло 14 апреля в Богородском городском округе: на 33‐м км автодороги Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест, неподалеку от села Стромынь, перевернулся рейсовый автобус. Транспортное средство следовало по маршруту «Черноголовка — Ногинск», и в момент аварии в салоне находились 15 пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением — автобус съехал в кювет, после чего опрокинулся. В результате инцидента пострадал один из пассажиров: ему оказали медицинскую помощь. Остальные участники поездки не получили травм, требующих срочного вмешательства медиков.

Ситуация сразу привлекла внимание надзорных органов: Ногинская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося. Специалисты ведомства проведут всестороннюю проверку, в рамках которой оценят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок, соответствие технического состояния автобуса требованиям нормативных актов, качество содержания участка дороги, где произошло ДТП, на предмет соответствия стандартам безопасности.

