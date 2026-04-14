Котенок кусал за ноги и спас: в Удмуртии домашний любимец разбудил хозяйку во время ночного пожара
Фото: [Медиасток.рф]
В Удмуртии домашний котенок спас 68-летнюю хозяйку от ночного пожара. Женщина проснулась от того, что питомец больно кусал ее за ноги, и увидела в окно зарево — горели постройки в пяти метрах от дома. Об этом пишет «Lenta.ru».
Инцидент произошел 14 апреля в деревне Курегово Завьяловского района. За день до этого пенсионерка после бани собрала горячую золу и угли в металлическое ведро и поставила его в теплицу. На следующий день она пересыпала содержимое в пластиковую бочку для хранения золы, которая стояла в дровянике.
Около четырех часов утра россиянка проснулась от укусов котенка. Выглянув в окно, она обнаружила, что дровяник и теплица уже горят. Огонь быстро перекинулся на соседние постройки. В результате пожара оказались уничтожены дровяник, две теплицы, кровля хлева и сайдинг жилого дома. Общая площадь повреждений превысила 41 квадратный метр.
На месте работали девять спасателей и четыре единицы техники МЧС. Женщина не пострадала благодаря своевременному пробуждению — и своему маленькому спасителю. Специалисты в очередной раз напоминают: золу и угли после топки печей или бани нельзя оставлять в пластиковых емкостях или рядом с горючими материалами. Остывать они должны в металлической таре с плотной крышкой, вдали от построек.
