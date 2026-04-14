Соглашение о сотрудничестве заключили «Мособлэнерго» и Университет Вернадского

«Мособлэнерго» и ФГБОУ ВО «Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского» будут сотрудничать в части подготовки кадров для энергетической отрасли. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, стороны заключили официальное соглашение, в рамках которого будет вестись работа по созданию интегрированной системы подготовки высококвалифицированных специалистов.

Стороны уже запланировали поступление студентов по договорам о целевом обучении на 2026/2027 учебный год. Особое внимание уделили обсуждению образовательного пути «Колледж–ВУЗ».

Студенты университета смогут проходить производственную и преддипломную практику на объектах «Мособлэнерго». А работники «Мособлэнерго» смогут обучатся в университете очно с гибким форматом или заочно.

«Мы не просто закрываем вакансии, мы растим специалистов под свои технологии. Это важный шаг в укреплении связи между образованием и производством, который позволит готовить специалистов, востребованных в энергетической отрасли Подмосковья», - отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

