Несколько категорий россиян получат повышенные пенсии в мае

В мае сразу несколько категорий россиян получат повышенные пенсионные выплаты. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» подробно объяснил, кому и на сколько прибавят деньги.

Первая и самая приятная новость — для ветеранов. С 2019 года действует указ президента: граждане РФ, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии, которые являются инвалидами или участниками Великой Отечественной войны, получают ежегодную выплату в 10 тысяч рублей. Она приурочена ко Дню Победы.

В списке получателей — те, кто сражался в партизанских отрядах и подпольных группах на территориях других государств, военнослужащие (в том числе уволенные в запас), отслужившие в воинских частях не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года. Также деньги полагаются сотрудникам разведки и контрразведки, выполнявшим спецзадания в тылу противника, лицам, награжденным орденами или медалями СССР, и тем, кто имеет медаль «За оборону Ленинграда». В перечень входят и инвалиды с детства из-за ранений, связанных с боевыми действиями 1941-1945 годов.

Экономист уточнил: помимо федеральной выплаты, регионы могут назначать дополнительные меры поддержки. Деньги уже начали поступать беззаявительно с 3 апреля вместе с пенсией. Социальный фонд России располагает всеми необходимыми данными, так что ни получателям, ни их родственникам не нужно писать никаких заявлений.

Вторая категория — пенсионеры, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет. Для них в мае предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Кроме того, с 2025 года в эту выплату включили надбавку за уход.

Третья группа — члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Доплата назначается тем, у кого выслуга составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При увольнении по состоянию здоровья планка снижается на пять лет. Сумма увеличения индивидуальна для каждого получателя. Чтобы пересчет прошел успешно, документы нужно было подать до 31 марта 2026 года.

Четвертая категория — работники угольной промышленности. Доплаты положены тем, кто отработал в организациях, добывающих уголь и сланец, полный рабочий день не менее 25 лет. Строители шахт с таким же стажем также в списке. Для горнорабочих очистного забоя, проходчиков и некоторых других специалистов минимальный порог снижен до 20 лет. Размер доплаты также рассчитывается индивидуально.

Балынин добавил важный нюанс: тем, кому пенсии перечисляют 3 числа, выплаты придут досрочно — 30 апреля. Фактически в апреле такие граждане получат две пенсии: одну в начале месяца за апрель, вторую в конце — досрочно за май.

Ранее сообщалось, что правительство отменило лимит декретного стажа для пенсии.