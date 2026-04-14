Ушел без телефона: детектив раскрыл странный план Героя России Асылханова перед исчезновением

Исчезновение Алексея Асылханова в Юрге обрастает новыми подробностями. Частный сыщик проанализировал последние минуты перед пропажей военнослужащего и пришел к выводу, что уход из дома был тщательно спланирован. Об этом он сообщил в беседе с omsk.aif.ru.

Продуманный маршрут и странные детали

Частный детектив Намиг Аббасов детально изучил поведение Героя России Алексея Асылханова перед его исчезновением 3 апреля 2026 года. Эксперт отметил, что действия мужчины не были похожи на спонтанный порыв или следствие внезапного недомогания. Перед выходом из квартиры около 16:00 Асылханов сознательно оставил мобильный телефон, но взял с собой все документы. Камеры зафиксировали, как он сел в автомобиль к незнакомцу, причем приветственное рукопожатие свидетельствовало о том, что мужчины были знакомы. Детектив подчеркнул, что версия о приступе ПТСР или потере памяти выглядит сомнительной на фоне того, что Алексей соврал семье о выходе на работу, хотя в тот день у него был выходной.

Боевой путь и заслуги офицера

Алексей Асылханов — профессиональный разведчик-оператор БПЛА, служивший в знаменитом Костромском парашютно-десантном полку. До начала боевых действий он трудился трактористом в сельской местности, но на фронте проявил выдающиеся способности. В 2024 году за мужество при уничтожении более 15 танков и полусотни бронемашин президент РФ лично вручил ему «Золотую Звезду». Известно, что военнослужащий продолжал бой даже после ранения, а о присвоении высшей награды узнал уже в медицинском учреждении. Высокая квалификация разведчика делает версию о его случайном похищении технически трудновыполнимой.

Основные версии следствия

Сыщик Аббасов скептически относится к гипотезе о вмешательстве иностранных спецслужб или криминальных структур. По его мнению, проводить сложную операцию по похищению в Юрге ради выкупа экономически невыгодно и опасно для преступников. Статистика подобных инцидентов показывает, что в 70% случаев мужчины покидают семьи из-за внутренних конфликтов или глубокого психологического кризиса. Ситуация осложняется тем, что супруга Алексея, Валерия, ожидает ребенка. На данный момент поиски Героя России продолжаются, правоохранительные органы проверяют все контакты водителя, с которым уехал Асылханов.