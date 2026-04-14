Российские экологи поделились с партнерами по БРИКС успешным опытом обращения с отходами

Специалисты Российского экологического оператора выступили с докладом на заседании Рабочей группы БРИКС по вопросам охраны окружающей среды.

Российские эксперты детально ознакомили зарубежных коллег с результатами национальных реформ в сфере экономики замкнутого цикла, продемонстрировав передовые российские технологии и подходы к обращению с отходами.

Встреча завершилась установлением рабочих контактов и выражением готовности к углубленному межгосударственному сотрудничеству в рамках БРИКС. Российскую сторону представляли специалисты РЭО и профильного министерства природных ресурсов.

Пресс-служба РЭО подчеркнула, что экология — это общая планетарная задача. Невозможно достичь положительного эффекта, заботясь лишь о локальных участках планеты, игнорируя остальную территорию. Поскольку экосистемы Земли неразрывно связаны, Россия открыто сотрудничает с теми странами, которые заинтересованы в совместных усилиях.

Сегодня в группу БРИКС входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия.