Образовательные программы РЭО готовят кадры для экономики замкнутого цикла

В Москве прошла пленарная сессия Консорциума РЭО, посвященная подготовке специалистов для экономики замкнутого цикла в регионах России. Платформой для дискуссии стали представители академического сообщества и реального сектора экономики.

Свои выступления представили заместитель главы Минприроды Денис Буцаев, генеральный директор РЭО Ирина Тарасова, руководство ведущих российских вузов и представители промышленности и науки.

Главными темами обсуждения стали подготовка кадров для экономики замкнутого цикла, адаптация учебных программ под современные вызовы устойчивого развития, внедрение экологичных технологий и формирование новых профессиональных компетенций.

Денис Буцаев отметил, что большинство российских регионов активно занимаются разработкой региональных программ перехода к экономике замкнутого цикла. Например, 18 субъектов выбрали приоритетным направлением переработку золы и шлака, производя из них стройматериалы: песок, цемент, бетонные конструкции и панели. Для реализации подобных проектов жизненно важны совместные образовательные программы с Консорциумом РЭО, которые смогут обеспечить необходимое количество подготовленных специалистов.

Со своей стороны Ирина Тарасова рассказала, что ежегодно российские вузы выпускают около 19 тысяч выпускников по специальностям, связанным с экологией. Совместные образовательные программы с РЭО помогли обучить уже более 5 тысяч студентов за последние четыре года. За сравнительно небольшой промежуток времени удалось сформировать надежную научную и методическую базу для полноценной интеграции экономики замкнутого цикла.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» начал работу в 2021 году. Его главная задача — готовить высококлассных специалистов, поддерживать педагогическое сообщество и содействовать внедрению передовых технологий в сфере обращения с отходами. В состав объединения входят известные вузы, отраслевые компании и научные учреждения, среди которых РУДН, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, МИСиС.