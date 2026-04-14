Не стало актрисы из «Волшебника страны Оз» Валери Ли

Это был Голливуд старой закалки — с черно-белыми контрактами, ручными камерами и верой в чудеса, которую дарили даже сказки. Сегодня эта эпоха стала еще на шаг ближе к закату: в Лос-Анджелесе ушла из жизни Валери Ли — последняя из жевунов, танцевавших на желтой кирпичной дороге в «Волшебнике страны Оз». Ей было 94 года, сообщает Super.ru со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Для фанатов культового фильма Ли навсегда останется той самой девочкой в розово-лиловом платье, которая с задором кружилась вокруг Дороти. Но для самой Валери этот фильм был лишь началом.

Актриса родилась 14 декабря 1931 года в Лос-Анджелесе, в семье, где магия кино была совсем рядом. В семь лет ее пригласили на съемки — и она не просто сыграла, а подарила зрителю светлую улыбку, которая не меркнет десятилетиями.

После триумфа «Волшебника» Валери попробовала себя в короткометражных комедиях — легких, остроумных, таких же женственных, как и она сама. Но со временем актриса выбрала тихое семейное счастье.

Ее брак с Робертом Хейнсом продлился 53 года — почти полвека верности, заботы и уюта. У пары родилось трое детей. Сегодня они хранят фотографии мамы в костюме жевуны и рассказывают внукам, как их бабушка когда-то шла по дороге из желтого кирпича.

«Волшебник страны Оз» 1939 года давно стал не просто фильмом, а культурным кодом. Из всех его юных исполнителей сегодня в живых осталась только одна — 96-летняя Присцилла Монтгомери Кларк, игравшая одну из манчкинов.

