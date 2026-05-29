КХЛ назвала лауреатов минувшего сезона

28 мая в Москве прошла официальная церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2025/26. На ней были названы лучшие игроки чемпионата.

Обладателем «Золотой клюшки» самому ценному игроку регулярного чемпионата был признан капитан и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов. В минувшем сезоне он установил рекорд КХЛ для игроков обороны — 67 (23+44) очков.

Приз лучшему вратарю получил еще один игрок омского клуба — Никита Серебряков. Причем он выиграл почетную награду во второй раз в карьере, в сезоне 2022/23 Серебряков признавался лучшим, выступая за «Адмирал».

Обладателем награды лучшему новичку сезона стал нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, набравший 44 (16+28) баллов в 69 матчах.

В символическую сборную сезона («Золотой шлем») вошли вратарь Даниил Исаев («Локомотив»), защитники Дамир Шарипзянов и Митчелл Миллер («Ак Барс», нападающие Сэм Энас («Динамо» Минск), ставший лучшим бомбардиром регулярки с 89 очками, Александр Радулов («Локомотив») и Константин Окулов («Авангард»).

Лучшим главным тренером признали Анвара Гатиятулина из «Ак Барса», который в голосовании клубов всего на два балла опередил Виктора Козлова из «Ак Барса».

Напомним, победителем регулярного чемпионата КХЛ стал магнитогорский «Металлург», а Кубок Гагарина во второй раз подряд забрал ярославский «Локомотив».