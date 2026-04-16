Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон заметили за покупками в дизайнерском магазине

Американскую звезду реалити и модель Ким Кардашьян и известного гонщика Формулы-1 Льюиса Хэмилтона заметили за покупками. Пара, судя по всему, перестала скрывать свой роман: они вновь попали в объективы папарацци, на этот раз во время совместного шопинга в одном из дизайнерских магазинов Лос-Анджелеса, пишет Super.ru.

Однако внимание публики привлекли не столько сами звезды, сколько их необычный выбор: Ким и Льюис покупали ковры для дома. Многие восприняли как явный намек на то, что пара всерьез намерена обустраивать совместное жилище, а не просто проводить время вместе время от времени.

Примечательно, что, несмотря на стремительное развитие их отношений, на публике Ким и Льюис ведут себя крайне сдержанно и не проявляют романтических чувств. Во время шопинга они держались в стороне друг от друга, и даже казалось, что гонщик практически не отрывал взгляд от своего телефона, словно стараясь не привлекать лишнего внимания к их паре.

Такое поведение, конечно, контрастирует с привычной для Ким Кардашьян манерой выставлять напоказ все детали личной жизни, но, возможно, именно сейчас она решила, что некоторые отношения стоит беречь от излишнего любопытства.

Напомним, что Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон впервые появились на публике вместе в феврале на мероприятии Super Bowl LX, и с тех пор слухи об их романе только множатся.

Ранее возлюбленная Тимати Валентина Иванова удивила поклонников откровенными снимкам.