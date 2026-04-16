Туша заблокировала городской канал: спасатели колдовали несколько часов над луной-рыбой весом больше тонны

Романтичный город на воде едва не погрузился в транспортный коллапс из-за гигантского «инопланетянина». В канале возле острова Сакка-Сессола в Венеции застряла туша луны-рыбы. Об этом сообщает Need To Know.

Вес чудовища — больше тонны. Первым опасную находку заметил водитель водного такси. Огромные останки перекрыли оживленную водную артерию, создав реальную угрозу для судоходства.

Администрация легендарного города экстренно выпустила предупреждение для капитанов яхт. Извлечь тушу удалось только с помощью пожарной команды и небольшого плавучего подъемного крана. На расчистку канала ушло несколько часов. Специалисты до сих пор гадают, как рыбина, обитающая на большой глубине в Средиземном море, оказалась у берега.

Луна-рыба (или рыба-солнце) — самая тяжелая из современных костных рыб. Отдельные особи могут весить более двух тонн, а в длину достигать четырех метров. Вид считается уязвимым, и встречи с ним у побережья — большая редкость.

