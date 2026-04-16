Графики вывоза 75% контейнерных площадок отслеживаются в системе учета отходов

Заместитель главы Минприроды Денис Буцаев уточнил, что сегодня 55 регионов загрузили в систему графики вывоза более чем с 70% площадок. Причем за последнюю неделю три региона (Чечня, Крым и Ярославская область) полностью перешли на электронные графики вывоза со 100% площадок.

Однако остаются регионы-отстающие: 23 субъекта внесли графики вывоза с долей площадок от 30 до 70%. Шесть регионов (Ленинградская, Омская, Мурманская и Архангельская области, Кабардино-Балкария и Дагестан) передали менее трети данных. Ингушетия пока не загрузила никаких сведений.

Пресс-служба РЭО отметила, что введение электронных графиков позволяет точно фиксировать дату и время вывоза мусора с каждой площадки. Эти данные будут использоваться для составления ежедневного рейтинга качества предоставления услуг. Реальный график вывоза будет сравниваться с официальным графиком, зафиксированным в контракте.