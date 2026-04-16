Удмуртский завод выпустил 144 миллиона бутылок из переработанного стекла

В 2025 году на заводе АО «Свет» в Удмуртии произвели 144 миллиона новых стеклянных изделий, используя 44 тысячи тонн стеклобоя. Годовая мощность предприятия достигает 750 миллионов единиц различной стеклянной упаковки, включая эксклюзивные формы и размеры.

АО «Свет» — одно из старейших предприятий Удмуртии, отпраздновавшее в прошлом году 190-летний юбилей. Сегодня завод входит в пятерку крупнейших поставщиков стеклянной тары в России, занимая около 5% общего рынка и доминируя в премиальном сегменте (около половины доли).

Комплекс завода оснащен шестью современными стекловаренными печами общей производительностью свыше 750 миллионов изделий в год, а также цехом приготовления шихты (производительность до 800 тонн готовой смеси в сутки). Здесь изготавливают белую, цветную и коричневую упаковку.

«На предприятии, в том числе из стеклобоя, выпускают стеклотару вместимостью от 5 миллилитров до 3 литров разных цветов. Изделия используют в пищевой, химической, фармацевтической и парфюмерной отраслях промышленности. Налицо пример выстраивания экономики замкнутого цикла», — отметил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

Всего в России функционируют 25 предприятий по переработке стекла общим объемом более 2,2 миллиона тонн ежегодно. В Приволжском федеральном округе таких заводов пять: два расположены в Удмуртии, по одному — в Мордовии, Башкортостане и Нижегородской области.