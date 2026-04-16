Александр Рогов признался, что когда-то был люблен в Татьяну Буланову

Российский стилист Александр Рогов в своем шоу «Ужин с Роговым» сделал неожиданное признание, которое вызвало улыбку у многих поклонников и, без сомнения, добавило очков его обаянию, пишет Super.ru.

Оказывается, в детстве он был по-настоящему влюблен в певицу Татьяну Буланову, и эта влюбленность привела к забавной и трогательной истории, которую стилист запомнил на всю жизнь.

Рогов вспомнил, как однажды вместе с родителями отправился на концерт Булановой в Тулу, и его желание получить автограф кумира было настолько сильным, что он, не долго думая, пробрался в ее гримерку. Однако, попав за кулисы, Александр застал артистов в не самый удачный момент — они были голодными, но, как это часто бывает во время гастролей, не имели возможности нормально поесть.

Мама Рогова, проявив инициативу и желание помочь, предложила привезти еду прямо на концерт, и уже на следующий день семья выполнила свое обещание, доставив угощение голодным артистам.

С тех пор в комнате Александра висел плакат с изображением Татьяны Булановой, на котором певица собственноручно написала: «Спасибо за кур». Эта благодарность стала для юного фаната не просто автографом, а символом его необычного знакомства с кумиром, в которого он был влюблен.

