Более 40 тыс. сосен высадили за 7 лет в Клинском лесничестве

В Клинском лесничестве за 7 лет высадили порядка 43 тыс. сосен. Об итогах работы лесничества рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Деревья высаживали в рамках экологических акций «День в лесу. Сохраним лес вместе» и «Сад памяти». В мероприятиях приняли участие свыше 5 тыс. жителей.

«Благодаря их вкладу удалось восстановить участок площадью 11,1 га вблизи Клин-9. Работы по обновлению территории начались в 2019 году после санитарной очистки: тогда были удалены старые ели, поврежденные короедом-типографом», - отметили в комитете.

Если на момент высадки высота саженцев составляла около 10 см, то сейчас деревья вытянулись уже на 5 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке специализированной техники для лесничеств региона.