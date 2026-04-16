«И обрушу яростный гнев»: глава Пентагона процитировал Тарантино вместо Библии

Глава Пентагона Пит Хегсет, который должен вдохновлять солдат цитатами из Священного Писания, перепутал пророка Иезекииля с голливудским киллером. Это была выдуманная речь персонажа Сэмюэла Джексона из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Об этом сообщает «Lenta.ru».

В оригинале библейский стих (Иезекииль 25:17) звучит: «И совершу над ними великое мщение». А Хегсет выдал культовую пафосную тираду персонажа Сэмюэла Джексона из начала фильма. Ошибка стала вирусной.

Но демократам не до смеха. Они внесли в Конгресс резолюцию об импичменте Хегсету сразу по шести статьям. Его также обвиняют в ударах по гражданским, халатности с секретными данными и злоупотреблении властью.

